Об этом говорится в принятой в четверг резолюции, сообщила пресс-служба Национального собрания Словацкой Республики. В документе депутаты осудили широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру, а также выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
В резолюции осуждаются прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. Кроме того, парламент Словакии поддержал усилия по созданию специального трибунала для судебного преследования преступлений агрессии РФ, против человечности и военных преступлений.
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