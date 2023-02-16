Об этом говорится в принятой в четверг резолюции, сообщила пресс-служба Национального собрания Словацкой Республики. В документе депутаты осудили широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру, а также выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В резолюции осуждаются прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. Кроме того, парламент Словакии поддержал усилия по созданию специального трибунала для судебного преследования преступлений агрессии РФ, против человечности и военных преступлений.