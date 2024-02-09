Парламент Словакии одобрил спорную судебную реформу

Помимо прочего законопроект направлен на сокращение наказаний за коррупцию и преступления чиновников, а также на ограничение защиты информаторов. В частности, планируется полное упразднение специальной прокуратуры, занимающейся борьбой с преступлениями на высшем уровне власти. Кроме того, документ предусматривает смягчение наказаний за финансовые преступления, такие как отмывание денег, сообщает агентство Reuters.

По словам членов правительства Фицо, на которые ссылается агентство, подобные изменения необходимы для того, чтобы "положить конец эксцессам специальной прокуратуры и предвзятому отношению к партии "Курс - социальная демократия", которая сейчас находится у власти. "Предыдущее правительство нарушало принципы верховенства закона и ущемляло права человека", - заявил депутат от партии Фицо Тибор Гаспар. В настоящее время этот бывший начальник словацкой полиции находится под следствием.

Внутренние и внешние реакции на законопроект