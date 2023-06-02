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Парламент Швейцарии - Национальный совет - отклонил в четверг, 1 июня, законопроект, известный как "Lex Ukraine", который позволил бы третьим государствам передавать Украине имеющееся у них оружие швейцарского производства. Как сообщается на официальном сайте парламента, против документа проголосовали 98 депутатов, в то время как за него выступили 75.
Парламент Швейцарии отклонил закон о передаче оружия Украине
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Ранее правительство в Берне (Федеральный совет) отказывало Германии, Испании и Дании в просьбах о передаче Украине вооружений, ссылаясь на действующий в стране закон о военных материалах, который запрещает поставки оружия в зоны боевых действий.

Федеральный совет Швейцарии может разрешить реэкспорт произведенного в стране оружия лишь в исключительных случаях, например если Совет Безопасности ООН осудит войну России против Украины. Однако этот вариант исключен, так как РФ обладает в Совбезе ООН правом вето.

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Deutsche Welle
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