Парламент Швейцарии отклонил закон о передаче оружия Украине

Ранее правительство в Берне (Федеральный совет) отказывало Германии, Испании и Дании в просьбах о передаче Украине вооружений, ссылаясь на действующий в стране закон о военных материалах, который запрещает поставки оружия в зоны боевых действий.
Федеральный совет Швейцарии может разрешить реэкспорт произведенного в стране оружия лишь в исключительных случаях, например если Совет Безопасности ООН осудит войну России против Украины. Однако этот вариант исключен, так как РФ обладает в Совбезе ООН правом вето.
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