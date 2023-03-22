За документ проголосовали 269 депутатов - как представители правящей коалиции, так и оппозиционные социал-демократы и правые популисты из партии "Шведские демократы". Против были 37 депутатов от двух оппозиционных левых партий.
Исход голосования был ожидаемым - Швеция начала переговоры о вступлении в НАТО в мае прошлого года, после российского вторжения в Украину, на основе консенсуса крупнейших политических сил. К нынешнему моменту договор о вступлении страны в Североатлантический союз ратифицировали уже 28 стран НАТО из 30. Ожидается, что Венгрия сделает это в ближайшее время, однако согласия Турции на вступление Швеции в НАТО пока не получено.
В любом случае, голосование шведского парламента формально подтверждает завершение периода нейтралитета, который продолжался более 200 лет, в том числе в годы мировых войн и во время Холодной войны.
Швеция намерена вступить в НАТО вместе с соседней Финляндией, которая также отказалась от традиционного нейтралитета после российского вторжения в Украину.
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