Парламент Нидерландов объявил Россию государством-спонсором терроризма

За это решение, как пишет газета NRC Handelsblad, 24 ноября проголосовало подавляющее большинство парламентариев. Российская армия "структурно и преднамеренно" обстреливает гражданские объекты в Украине, цитирует телеканал WNL выдержки из принятого документа.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра отметил, что решение парламента символическое, поскольку законодательство страны не предусматривает никаких последствий для тех, кого объявили спонсором терроризма.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. После российского вторжения в Украину парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии в тех или иных формулировках объявили Россию государством, поддерживающим терроризм. С таким же призывом к своим членам выступили ПАСЕ и Парламентская ассамблея НАТО.