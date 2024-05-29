Парламент Грузии преодолел вето президента на "закон об иноагентах"

Теперь президент получит законопроект, который она может подписать. Если она откажется от подписания, закон в 5-дневный срок подпишет и опубликует председатель парламента – Шалва Папуашвили.
В третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах был принят грузинским парламентом 14 мая. Через четыре дня Зурабишвили ветировала документ.
Новый закон обязывает все неправительственные организации и СМИ, финансируемые из иностранных источников больше чем на 20%, зарегистрироваться в специальном реестре в качестве "лиц, осуществляющих интересы иностранной силы".
Если субъекты, которых касается закон, откажутся от регистрации, то им грозит штраф в размере 10 тысяч долларов, а затем и арест счетов.
Грузинские неправительственные организации и медиаплатформы, финансируемые западными фондами, уже заявили, что регистрироваться не будут, поскольку не желают "носить клеймо иностранных агентов".
Само обсуждение законопроекта по преодолению президентского вето проходило очень бурно.
Один из основателей партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе обвинил депутатов от партии власти в "потере западных друзей Грузии", которые "все годы поддерживали её независимость, суверенитет и территориальную целостность". "Вы объявили врагами истинных друзей нашей страны и считаете своим другом кровавый путинский режим", – заявил Гоциридзе.
В свою очередь глава комитета по интеграции с ЕС Мака Бочоришвили выразила недоумение, почему закон, предусматривающий лишь декларирование средств, полученных из иностранных источников, и отчётность трат НПО называют "русским законом", противоречащим европейским нормам.
Перед тем как поставить вопрос на голосование, Папуашвили сказал, что закон необходим стране, поскольку грузинскому народу "нужны друзья, а не хозяева; нужно грузинское влияние в Грузии, а не иностранное влияние в Грузии".
Накануне вице-президент США Камала Харрис в письме президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости кавказской страны поблагодарила её за ветирование закона об иноагентах и отметила, что преодоление президентского вето парламентом "может подорвать американо-грузинские отношения".
Во время заседания депутатов у здания парламента собрались несколько тысяч оппозиционеров и гражданских активистов. К ним присоединились депутаты от оппозиции, которые покинули зал пленарных заседаний ещё до голосования.
Собравшиеся называли депутатов от правящей партии "изменниками родины" и "рабами Путина", скандировали главный слоган движения против так называемого русского закона: "Да Европе. Нет России!"
На митинге неоднократно звучал призыв к США и ЕС "выполнить обещание и ввести санкции против властей, попирающих демократические нормы и устанавливающих диктатуру в стране — официальном кандидате в члены ЕС".