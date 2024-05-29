Парламент Грузии преодолел вето президента на "закон об иноагентах"

Теперь президент получит законопроект, который она может подписать. Если она откажется от подписания, закон в 5-дневный срок подпишет и опубликует председатель парламента – Шалва Папуашвили.

В третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах был принят грузинским парламентом 14 мая. Через четыре дня Зурабишвили ветировала документ.

Новый закон обязывает все неправительственные организации и СМИ, финансируемые из иностранных источников больше чем на 20%, зарегистрироваться в специальном реестре в качестве "лиц, осуществляющих интересы иностранной силы".

Если субъекты, которых касается закон, откажутся от регистрации, то им грозит штраф в размере 10 тысяч долларов, а затем и арест счетов.