Парламент Грузии одобрил закон об "иноагентах". В Тбилиси задержания

Евросоюз , который в декабре предоставил Грузии статус страны-кандидата в европейский блок, заявлял, что принятие закона несовместимо с ценностями Евросоюза и поставит под угрозу членство Грузии в этом объединении.

Против законопроекта выступают и десятки тысяч грузинских граждан. Уже больше месяца они выходят на улицы в разных городах страны с флагами Грузии и Евросоюза и требованием не принимать "российский закон". На протестах случались стычки с полицией – та применяла силу и задерживала протестующих, которые, по её мнению, нарушали общественный порядок. В стране также проходит студенческая забастовка против законопроекта об "иноагентах".