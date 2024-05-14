Парламент Грузии одобрил закон об "иноагентах"

За документ проголосовали 84 депутата из 150 – представители "Грузинской мечты", которая инициировала законопроект, и их союзники. 30 депутатов проголосовали против. Во время обсуждения, которое предшествовало решению, депутаты в подрались.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещала наложить на законопроект вето, если его примут в парламенте. Однако у "Грузинской мечты" достаточно голосов, чтобы преодолеть вето президента. Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует председатель парламента.
В случае принятия закон потребует от организаций и групп граждан регистрироваться иностранными агентами, если они получают более 20 процентов финансирования из-за рубежа. Инициаторы законопроекта говорят, что закон нужен для защиты Грузии от зарубежного финансирования протестов, радикальных партий и пропагандистских медиа. За нарушение закона будет грозить крупный штраф. Авторы заявляют, что заимствовали нормы американского, а не российского законодательства.
Оппозиция – в частности, сторонники партии партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" – утверждают, что законопроект узаконит репрессии против гражданского общества, приведёт к развороту Грузии от Запада и "поглощению Россией".
Евросоюз, который в декабре предоставил Грузии статус страны-кандидата в европейский блок, заявлял, что принятие закона несовместимо с ценностями Евросоюза и поставит под угрозу членство Грузии в этом объединении.
Против законопроекта выступают и десятки тысяч грузинских граждан. Уже больше месяца они выходят на улицы в разных городах страны с флагами Грузии и Евросоюза и требованием не принимать "российский закон". На протестах случались стычки с полицией – та применяла силу и задерживала протестующих, которые, по её мнению, нарушали общественный порядок. В стране также проходит студенческая забастовка против законопроекта об "иноагентах".
В прошлом году после массовых протестов грузинский парламент отклонил законопроект об "иноагентах", который также пыталась провести "Грузинская мечта". В этом году лидер её парламентской фракции Мамука Мдинарадзе заявлял, что законопроект не отзовут "ни при каких обстоятельствах", и выражал уверенность, что его примут до конца весенней сессии. В поддержку законопроекта в Тбилиси тоже состоялся многотысячный митинг, организаторами которого были лидеры "Грузинской мечты".