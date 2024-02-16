Парламент Греции легализовал однополые браки. В ходе голосования вечером в четверг, 15 февраля, 176 депутатов высказались в поддержку поправок к законодательству, разрешающих однополым партнерам регистрировать супружеские отношения в ЗАГСе и усыновлять детей. 76 парламентариев голосовали против и еще двое воздержались. Принятию поправок предшествовали двухдневные дебаты.

Премьер-министр Греции Кириякос Мицотакис, продвигавший реформу, назвал решение парламента "крупной вехой для прав человека". Это решение "отражает сегодняшнюю Грецию - прогрессивную и демократическую страну, которая страстно придерживается европейских ценностей", написал он в своем микроблоге на платформе Х.

Первая православная страна, узаконившая гей-браки

Греция стала первым православным государством, узаконившим однополое супружество и право гомосексуалов на усыновление детей. До сих пор это было возможным в 36 странах, в том числе в 16 странах Евросоюза.