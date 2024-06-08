Париж выделит Киеву 200 млн евро на восстановление инфраструктуры

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже подписали соглашения о создании фонда помощи для восстановления украинской критической инфраструктуры на сумму 200 миллионов евро. 60 миллионов евро из этого фонда будут направлены энергетическому сектору.