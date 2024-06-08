2024.06.08 09:39

Париж выделит Киеву 200 млн евро на восстановление инфраструктуры

 
Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas
ФОТО: LUDOVIC MARIN | AFP / Scanpix

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже подписали соглашения о создании фонда помощи для восстановления украинской критической инфраструктуры на сумму 200 миллионов евро. 60 миллионов евро из этого фонда будут направлены энергетическому сектору.

На пресс-конференции по итогам встречи Макрон также рассказал, что Париж расширяет мандат Французского агентства развития для поддержки украинских проектов на местном уровне и отправляет 20 технических экспертов в различные ключевые министерства Украины для оказания технической помощи.

Ранее Макрон объявил, что франция передаст Украине истребители „Мираж 2000-5“ и запустит программу по обучению четырёх с половиной тысяч украинских военных.

Владимир Зеленский посещал Францию в том числе для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Там Зеленский также встретился с президентом США Джо Байденом. Американский лидер объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере 225 миллионов долларов.

Кроме того, Байден впервые произнёс публичные извинения за задержку военной помощи США и пообещал дальнейшую поддержку Киева.

Зеленский в свою очередь, прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера.

„Легитимность президента Зеленского признана народом Украины. <...> Легитимность товарища Путина признает только товарищ Путин“, — сказал он на пресс-конференции.

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