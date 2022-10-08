Правительство Франции призвало своих граждан, находящихся в Иране, "покинуть страну как можно скорее, учитывая риск произвольного задержания, которому они подвергаются". Об этом говорится в обновленных рекомендациях туристам и путешественникам, опубликованным в пятницу, 7 октября, на сайте МИД Франции.
Как уточняется в документе, "любой приезжий из Франции (в Иран. - Ред.), в том числе те, кто имеют два гражданства, подвергаются высокому риску ареста, произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства. Этот риск также касается людей, находящихся в обычной турпоездке". В случае ареста или задержания в Иране соблюдение "основных прав и личная безопасность не гарантируются", подчеркивается в рекомендациях МИДа.
Французы в иранском заключении
В мае 2021 года в Иране были арестованы граждане Франции и члены учительского профсоюза Сесиль Колер и Жак Парис, которых власти Исламской республики обвинили в шпионаже. Накануне публикации на сайте МИД Франции государственное иранское телевидение показало видео с участием Колер и Париса, где они якобы "признаются" в совершенных преступлениях. Во французском внешнеполитическом ведомстве назвали это видео "возмутительной и отвратительной постановкой" и призвали немедленно освободить арестованных.
Кроме того, еще два гражданина Франции лишены свободы в Иране - это путешественник Бенжамен Бриер, задержанный в мае 2020 года и также обвиненный в шпионаже, и исследовательница-антрополог Фариба Адельха, арестованная в июне 2019 года и позже приговоренная к пяти годам заключения. Помимо французского она имеет также иранское гражданство.
Задержания иностранцев в Иране
Ранее, 30 сентября, министерство разведки Ирана сообщило о задержании во время протестов девяти граждан европейских стран, участвовавших в демонстрациях после гибели 22-летней Махсы Амини. Не называя личности задержанных, ведомство заявило, что среди них граждане Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и других стран.
Массовые протесты против притеснения женщин и полицейского произвола вспыхнули в Иране после похорон Махсы Амини, которая, как предполагается, стала жертвой полицейского насилия - 13 сентября девушка была задержана в Тегеране полицией нравов, обвинившей ее в ношении "неисламской" одежды. Из полиции ее увезли в больницу в состоянии комы, где она через несколько дней скончалась.
Власти Ирана также обвиняются в практике использования заложников-иностранцев для ведения переговоров в своих интересах на международной арене.
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