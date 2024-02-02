Париж: Двое французов погибли при ударе России по Бериславу

"Два французских гуманитарных работника поплатились жизнью за свою преданность украинцам. Еще трое получили ранения. Мои мысли с ними и их семьями. Франция поддерживает их. Россия должна ответить за свои преступления", - заявил министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отозвался о действиях российской армии как о "трусливом и возмутительном поступке", а также выразил солидарность со всеми добровольцами, "которые стремятся помочь людям". Ему ответил Владимир Зеленский: президент Украины сказал, что российский террор "не знает границ и национальностей своих жертв". Он также выразил свои соболезнования погибшим и солидарность с пострадавшими волонтерами.

Удар по Бериславу

Накануне о гибели французов сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Кроме того, в результате российского удара по Бериславу были ранены трое иностранцев и один украинец, указал он. Отмечается, что погибшие и раненые находились в Украине как волонтеры.