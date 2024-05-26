Папуа: ООН опасается всплеска числа жертв оползня

Оползень произошел в ночь на 24 мая в одной из деревень в провинции Энга в центральной части Папуа - Новой Гвинеи. Эта тропическая страна к северу от Австралии с населением около 10 млн человек из-за близости к экватору подвержена частым проливным дождям. К тому же Папуа расположена в одной из самых сейсмически активных зон Земли. Только на днях в провинции Энга был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,5. Является ли он причиной оползня, пока неясно.