”Сегодня днем его святейшество папа Франциск был доставлен в поликлинику А. Джемелли в Риме, где ему предстоит плановая операция по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки”, — сказал глава пресс-службы Матео Бруни.
Папе Франциску 84 года. В этом году он не смог возглавить праздничное новогоднее богослужение из-за обострившихся болей после воспаления седалищного нерва.
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