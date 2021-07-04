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Папа римский Франциск госпитализирован в Риме для прохождения плановой операции на толстую кишку, сообщает РБК со ссылкой на Vatican News.
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
© Sipa / Scanpix

”Сегодня днем его святейшество папа Франциск был доставлен в поликлинику А. Джемелли в Риме, где ему предстоит плановая операция по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки”, — сказал глава пресс-службы Матео Бруни.

Папе Франциску 84 года. В этом году он не смог возглавить праздничное новогоднее богослужение из-за обострившихся болей после воспаления седалищного нерва.

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