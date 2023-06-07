По сообщению Ватикана, понтифику поставлен диагноз "дивертикулит" - воспаление дивертикулов (слепо заканчивающихся выпячиваний кишечной стенки). Воспаление формируется на фоне застоя кишечного содержимого.

Франциску уже делали операцию на кишечнике в 2021 году. В начале текущего года он сообщил в одном из интервью, что воспаление дивертикулов вновь обострилось. В конце марта папа римский был госпитализирован с воспалением легких.