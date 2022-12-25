Папа римский Франциск в своем традиционном рождественском послании Urbi et Orbi ('Городу и миру") напомнил о жителях Украины, страдающих от вооруженного вторжения России в их страну. "Да обратится наш взгляд на лица наших украинских братьев и сестер, которые встречают нынешнее Рождество в темноте, холоде и далеко от дома из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны", - сказал он, обращаясь к верующим в воскресенье, 25 декабря.
Римский первосвященник призвал помощь страдающим в Украине "конкретными жестами солидарности". "Да просветит Бог разум тех, что имеет власть заставить замолчать оружие и незамедлительно положить конец этой бессмысленной войне", - сказал он.
Арены третьей мировой войны
В своем рождественском послании Франциск также напомнил о других конфликтах и горячих точках, назвав их "аренами третьей мировой войны". Конкретно он упомянул о войне в Сирии, насилии в Святой земле и сказал: "Попросим же Господа, чтобы там, в земле, где он родился, возобновился диалог и поиск взаимного доверия между израильтянами и палестинцами".
Понтифик подробно остановился на положении христиан на Ближнем Востоке и особенно в Ливане, которому он пожелал "вновь восстать к жизни при поддержке мирового сообщества, опираясь на силу братства и солидарности".
Упомянув о конфликтах в зоне Сахель, Йемене, Мьянме и Иране, папа римский призвал вспомнить за накрытым рождественским столом о голодающих во всем мире и прежде всего о детях, в то время как ежедневно транжирятся огромные запасы продовольствия и тратятся деньги на вооружения. В этой связи он отметил, что война в Украине угрожает голодом целым народам, особенно в Афганистане и странах Африканского Рога.
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