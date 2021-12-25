Папа римский Франциск на рождественской мессе призвал верующих довольствоваться малым. Людям необходимо распрощаться с жадностью, которая оставляет их неудовлетворенными, подчеркнул понтифик во время литургии в Соборе святого Петра в Ватикане вечером в пятницу, 24 декабря. Человек хочет взобраться на пьедестал и жаждет величия, тогда как Господь снизошел в мир в смирении, заявил глава римско-католической церкви.

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Кроме того, папа не оставил без внимания проблему смертельных случаев во время работы. Франциск особо выделил важность воспитывать достоинство собственным трудом. При этом человеку следует быть хозяином, а не рабом своей работы, подчеркнул понтифик.

Второе Рождество в условиях ковида

Нынешнее Рождество по григорианскому календарю - уже второе, которое проходит в условиях пандемии COVID-19. Литургию в католическом соборе смогли посетить около 2000 верующих. В храме требовалось носить защитную маску и соблюдать правило социального дистанцирования.

А 25 декабря глава римско-католической церкви обратится с центрального балкона собора с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру").