Папа римский раскритиковал закон о запрете РПЦ в Украине

Папа римский Франциск осудил принятый в Украине закон о запрете деятельности в стране религиозных организаций, связанных с Россией. В воскресенье, 25 августа, во время полуденной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане понтифик заявил, что опасается за свободу вероисповедания ввиду „недавно принятых законов в Украине“.

Молитва не является преступлением, и каждому, кто желает молиться, нужно разрешить это делать в той церкви, которую он считает своей, подчеркнул Франциск. „Ни одна христианская церковь не должна быть запрещена, прямо или косвенно. Церкви неприкосновенны“, - заявил папа.

В свою очередь во Всемирном совете церквей призвали власти Украины к осторожности „при принятии мер, которые нарушают фундаментальное право на свободу вероисповедания и убеждений, а также могут подорвать социальную сплоченность во время чрезвычайного положения в стране“. В то же время в организации отметили, что Всемирный совет церквей всегда осуждал войну России против Украины. „Мы продолжаем придерживаться этой позиции, - говорится в сообщении. - Украинская власть имеет право защищать суверенитет и независимость страны и привлекать к ответственности лиц, виновных в преступлениях против интересов Украины“.