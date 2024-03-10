Папа Римский призвал Украину к переговорам с Россией

Папа Римский Франциск заявил, что Украина должна проявить мужество, которое он назвал «белым флагом», и договориться о прекращении войны с Россией.

Понтифик сделал свои комментарии во время интервью, записанном в прошлом месяце для швейцарской вещательной компании RSI, задолго до того, как в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган предложил провести саммит между Украиной и Россией.

Эрдоган сделал новое предложение после встречи в Стамбуле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Зеленский заявил, что хотя он и хочет мира, он не допустит территориальных уступок со стороны Украины.

Мирный план украинского лидера предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины и восстановление государственных границ. Москва исключила возможность своего участия в мирных переговорах на предложенных Киевом условиях.