Понтифик также попросил президента Украины Владимира Зеленского "быть открытым" для "серьезных предложений по заключению мира". Обе стороны должны найти выход из кризиса, заявил Франциск.

Обращаясь к международному сообществу, он призвал "использовать все дипломатические инструменты", чтобы положить конец этой "огромной трагедии" и "ужасам войны".