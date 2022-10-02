Понтифик также попросил президента Украины Владимира Зеленского "быть открытым" для "серьезных предложений по заключению мира". Обе стороны должны найти выход из кризиса, заявил Франциск.
Обращаясь к международному сообществу, он призвал "использовать все дипломатические инструменты", чтобы положить конец этой "огромной трагедии" и "ужасам войны".
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