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Папа римский Франциск заявил, что как и многие люди во всем мире, он испытывает страх и тревогу в связи с эскалацией конфликта между Россией и Украиной.
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
© AFP / Scanpix

Папа римский Франциск призвал к миру всех ответственных за эскалацию конфликта на востоке Украины. Во время генеральной аудиенции в среду, 23 февраля, в Ватикане понтифик заявил об "огромной боли в сердце из-за ухудшения ситуации в Украине". "Несмотря на все дипломатические усилия в течение прошедших недель, открываются все более тревожные сценарии", - отметил он, выступая перед большим числом верующих и паломников.

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По словам 85-летнего главы Римско-католической церкви, многие люди во всем мире, подобно ему самому, испытывают страх и тревогу в связи с эскалацией конфликта России и Украины. "Я призываю все вовлеченные стороны отказаться от любых действий, которые приведут к еще большим страданиям населения", - заявил он.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной

Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "Донецкую и Луганскую народные республики". Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой уже сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. На Западе опасаются военной эскалации конфликта. Европейский Союз, Великобритания, США, а за ними Канада, Япония и Австралия приняли решения о новых санкциях в отношении России.

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