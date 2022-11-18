Они оценивают все возможности, которые могут привести к настоящему прекращению огня и настоящим переговорам, сказал он в интервью для La Stampa.

"Мы задействованы в оказании гуманитарной поддержки народу многострадальной Украины, которую ношу в своем сердце вместе с ее страданиями. Кроме того, стараемся развить сеть отношений, что будет способствовать приближению между сторонами, чтобы найти решение. Кроме того, Святой Престол делает то, что должен, для помощи пленным", - рассказал Папа Римский.

Франциск отметил, что они готовы сделать все возможное для посредничества и окончания войне в Украине.

"Не опускаем руки, мир возможен. Но нужно, чтобы все трудились над тем, чтобы демилитаризовать сердца, начиная с собственного. А тогда надо обезвредить, разоружить насилие. Все мы должны быть пацифистами. Хотеть мира, не только перемирия, которое возможно послужит для перевооружения. Стремиться к настоящему миру, который является плодом диалога", - добавил он.