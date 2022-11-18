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Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан готов выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией.
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
© Reuters / Scanpix

Они оценивают все возможности, которые могут привести к настоящему прекращению огня и настоящим переговорам, сказал он в интервью для La Stampa.

"Мы задействованы в оказании гуманитарной поддержки народу многострадальной Украины, которую ношу в своем сердце вместе с ее страданиями. Кроме того, стараемся развить сеть отношений, что будет способствовать приближению между сторонами, чтобы найти решение. Кроме того, Святой Престол делает то, что должен, для помощи пленным", - рассказал Папа Римский.

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Франциск отметил, что они готовы сделать все возможное для посредничества и окончания войне в Украине.

"Не опускаем руки, мир возможен. Но нужно, чтобы все трудились над тем, чтобы демилитаризовать сердца, начиная с собственного. А тогда надо обезвредить, разоружить насилие. Все мы должны быть пацифистами. Хотеть мира, не только перемирия, которое возможно послужит для перевооружения. Стремиться к настоящему миру, который является плодом диалога", - добавил он.

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УНИАН
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