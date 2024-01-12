Папа римский осудил ракетные удары РФ по Украине

Об этом он написал в письме, направленном главе Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку, сообщило в пятницу, 12 января, онлайн-издание Vatican News.

Письмо, датированное 3 января, стало ответом Франциска на обращение к нему патриарха Святослава, в котором тот проинформировал Святой престол о последствиях массированного ракетного удара, нанесенного Россией 29 декабря.

"Я вновь хочу выразить свою тесную связь с мучениками Украины, оплакать погибших и вверить их Божьей милости, утешить раненых и обнять всех, кто так или иначе страдает. Я близок к пасторам, которые пытаются дать надежду людям "в ситуации, которая кажется все более отчаянной", - написал папа римский.

Франциск опасается, что о войне в Украине могут "забыть"

Папа Франциск выразил опасение, что "в условиях все более драматичного международного контекста война на Украине рискует стать "забытой".