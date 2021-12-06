Папа римский Франциск в воскресенье, 5 декабря, посетил лагерь беженцев на острове Лесбос и осудил использование мигрантов в целях пропаганды. Понтифик призвал бороться с первопричинами миграции, "а не с бедными людьми, которые сталкиваются с последствиями и даже используются в целях политической пропаганды".

Франциск назвал обращение с беженцами "крушением цивилизации". Понтифик также подверг критике безразличие правительств ЕС к судьбам мигрантов. "В Европе есть те, кто продолжает относиться к проблеме как к вопросу, который их не касается", - указал глава Римско-католической церкви в своем выступлении в специальном шатре в лагере, до которого понтифик прошел пешком, пожимая руки беженцам.

Проблема миграции стала центральной темой поездки папы римского в Средиземноморье, во время которой он посетил Кипр и Грецию. Он назвал Средиземное море "ужасным кладбищем без надгробий" и повторил свою критику западного мира из-за жестких мер в отношении мигрантов и беженцев. "Мы живем в эпоху стен и колючей проволоки", - сказал Франциск, которого цитирует агентство dpa.

Возвращение на Лесбос

Папа римский уже второй раз прилетел на Лесбос к беженцам. В 2016 году понтифик посетил известный лагерь Мориа, сгоревший в 2020 году. Во время того визита папа предложил убежище в Ватикане трем мусульманским семьям из Сирии и, возвращаясь в Рим, взял 12 беженцев на борт своего самолета.