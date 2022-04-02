aA
На вопрос журналиста о возможности визита в столицу Украины папа римский Франциск ответил, что это предложение рассматривается.
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
© AFP / Scanpix

Папа римский Франциск рассматривает возможность посещения Украины. Об этом сообщил в субботу, 2 апреля, журналист телеканала NBC News Клаудио Лаванга, сопровождавший понтифика в его поездке на Мальту.

"Во время полета на Мальту я спросил у папы Франциска, рассматривает ли он предложение посетить Киев. Он ответил: "Да, это на столе", - написал журналист в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко ранее приглашали главу Римско-католической церкви приехать с визитом в Украину.

Статьи по теме:
Литовский политолог: месяц я провёл в Бердянске и видел, как оккупация выглядит изнутри  (1)
"Я не обсуждаю никакие свои приказы". Зеленский — об обстреле нефтебазы в Белгороде, в котором Россия обвинила Украину  (1)

"Тьма войны"

Папа Франциск неоднократно осуждал войну в Украине, хотя и избегал прямой критики России. В начале двухдневного визита на Мальту он заявил, что с востока Европы "пришла тьма войны". Понтифик, как и прежде, не упомянул ни Россию, ни ее президента Владимира Путина в своей речи.

"Мы думали, что вторжения из других стран, жестокие уличные бои и атомные угрозы - это лишь мрачные воспоминания далекого прошлого. Но ледяной ветер войны, приносящий только смерть, разрушение и ненависть, пронесся по жизни многих и затронул всех", - сказал он, обращаясь к мальтийским официальным лицам после прибытия в средиземноморское островное государство.

"Пока в очередной раз некто влиятельный, к сожалению, замкнутый в анахроничных притязаниях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликт, простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет совместным, либо не будет вообще", - отметил папа Франциск.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Российская армия под Киевом: ужасающие свидетельства военных преступлений

Весь мир обошли кадры, снятые на шоссе под Киевом:...

Война в Украине. Российские военные обстреляли мирных протестующих в Энергодаре

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

TOP новостей

Первая в ЕС: Литва полностью отказалась от импорта российского газа (3)

В стремлении к полной энергетической независимости от...

Eurai

Война, санкции, высокая инфляция. Что происходит с экономикой Литвы?

"Литовская экономика уже на 5% превышает уровень,...

Alvydas Medalinskas

Литовский политолог: месяц я провёл в Бердянске и видел, как оккупация выглядит изнутри (1)

Литовский политолог Альвидас Медалинскас на...

Президент Литвы: после отказа ЕС от газа из РФ возвращение к нему после войны будет ошибкой (1)

У особенно сильно зависящих от российского газа...

Ukraina

Война в Украине. Российские военные обстреляли мирных протестующих в Энергодаре

Российское вторжение в Украину продолжается больше...