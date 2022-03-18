Папа римский Франциск призвал европейцев и в первую очередь христиан к активной позиции на фоне войны России против Украины. "Трагедия войны, происходящей в сердце Европы, потрясает, мы никогда не предполагали увидеть снова такие сцены, напоминающие о великих военных конфликтах прошлого века", - написал понтифик председателю Совета епископских конференций Европы архиепископу Вильнюса Гинтарасу Грушасу по случаю открывающихся в пятницу, 18 марта, в столице Словакии Братиславе III Европейских католических социальных дней.

"Душераздирающий крик о помощи украинских братьев и сестер призывает нас, общину верующих, не только серьезно задуматься, но и плакать вместе с ними и что-то сделать для них; разделить страдания народа, чья идентичность, история и традиции были изранены. В очередной раз человечеству угрожает извращенное злоупотребление властью и корыстными интересами, которое обрекает беззащитных людей на всяческие формы жестокого насилия", - подчеркнул понтифик.

Папа Франциск поблагодарил прелатов за незамедлительную гуманитарную помощь беженцам и призвал продолжать молиться, "дабы те, в чьих руках судьбы народов, любыми способами старались остановить войну и начать конструктивный диалог, стремясь положить конец огромной гуманитарной трагедии".