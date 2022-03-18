Папа римский Франциск призвал европейцев и в первую очередь христиан к активной позиции на фоне войны России против Украины. "Трагедия войны, происходящей в сердце Европы, потрясает, мы никогда не предполагали увидеть снова такие сцены, напоминающие о великих военных конфликтах прошлого века", - написал понтифик председателю Совета епископских конференций Европы архиепископу Вильнюса Гинтарасу Грушасу по случаю открывающихся в пятницу, 18 марта, в столице Словакии Братиславе III Европейских католических социальных дней.
"Душераздирающий крик о помощи украинских братьев и сестер призывает нас, общину верующих, не только серьезно задуматься, но и плакать вместе с ними и что-то сделать для них; разделить страдания народа, чья идентичность, история и традиции были изранены. В очередной раз человечеству угрожает извращенное злоупотребление властью и корыстными интересами, которое обрекает беззащитных людей на всяческие формы жестокого насилия", - подчеркнул понтифик.
Папа Франциск поблагодарил прелатов за незамедлительную гуманитарную помощь беженцам и призвал продолжать молиться, "дабы те, в чьих руках судьбы народов, любыми способами старались остановить войну и начать конструктивный диалог, стремясь положить конец огромной гуманитарной трагедии".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Взрывы во Львове, контратаки ВСУ оттягивают российские силы от передовой
Война в Украине продолжается уже больше трех недель....
В Литву бегут тысячи россиян и белорусов, готовят упрощенный порядок трудоустройства (21)
В Украине продолжается война, между тем Литва...
Специальный эфир Delfi: обстрел Киева, от бомбежки из Харькова в Вильнюс, и как работают терроборна с разведкой
В результате обстрела микрорайона в Подольском районе...
Источники: Литва объявила персонами нон грата 4 работников российского посольства (59)
По данным источников Delfi, Литва высылает четверых...
Украинские предприниматели предлагают возобновить поставки соли и металлов в Литву
Украинские предприниматели готовы возобновить...