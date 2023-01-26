"Это не преступление. Да, это грех. Но сначала давайте начнем различать грех и преступление. Не проявлять милосердие друг к другу — это тоже грех", — сказал предстоятель католической церкви.

Папа римский также процитировал катехизис католической церкви, напомнив, что гомосексуалов нужно принимать и уважать, а не подвергать маргинализации или дискриминации. "Все мы дети божьи, и бог любит нас такими, какие мы есть", — добавил понтифик.

Франциск отметил, что не все католические священники согласны с такой позицией.Тем не менее папа римский призвал принимать во всех приходах представителей ЛГБТ+, подчеркнув, что католическая церковь может и должна бороться с несправедливыми законами о наказаниях за гомосексуальность.

Папа римский Франциск неоднократно заявлял о поддержке ЛГБТ-сообщества. "Если кто-то, будучи геем, ищет бога и является человеком доброй воли, то кто я такой, чтобы судить его?", — размышлял он в интервью 2013 года. Спустя семь лет понтифик выступил за легализацию однополых браков в светской части общества, поскольку "гомосексуалы имеют право на семью, они дети божьи". Тем не менее, в 2021 году Франциск подписал документ, в котором священникам запрещено благословлять такие браки — в тексте отмечалось, что это не дискриминирующее решение, а напоминание о том, как католическая церковь понимает таинство брака и его отличие от светского союза.