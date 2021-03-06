Папа римский Франциск встретился с духовным вождем шиитов в Ираке ас-Систани

Папа римский Франциск утром в субботу, 6 марта, встретился в Ираке с духовным лидером шиитов в этой стране Великим аятоллой Али ас-Систани. 90-летний исламский богослов является для иракских шиитов олицетворением морального авторитета. Частная встреча Франциска и ас-Систани прошла в резиденции аятоллы в городе Эн-Неджеф.
По сообщению Ватикана, ас-Систани выступил в защиту иракских христиан, подчеркнув, что государство должно защищать их. "Христиане должны жить, как и все иракцы, в безопасности и мире, обладая полными конституционными правами", - указал аятолла, добавив, что "религиозные власти должны защищать их и тех, кто тоже пострадал от несправедливости за последние годы". Ас-Систани пожелал Франциску и приверженцам Римско-католической церкви счастья и поблагодарил понтифика за то, что тот нашел возможность повестить Ирак.
Со своей стороны Франциск поблагодарил ас-Систани за то, что тот "поднял голос в защиту самых слабых и самых преследуемых" в один из наиболее кровопролитных периодов в новейшей истории Ирака. Он указал, что послание ас-Систани подтвердило "священность человеческой жизни и важность единства иракского народа".
Гонения на христиан в Ираке
Сокращающейся христианской общине Ирака жест солидарности со стороны аятоллы ас-Систани может помочь найти свое место в этой стране после многолетних гонений. Он также может снизить давление, оказываемое на представителей христианской общины бойцами шиитских формирований, отмечает агентство AP.
Папа Франциск находится в Ираке с четырехдневным визитом. После встречи с Али ас-Систани он направился в античный город Ур, который считается родиной библейского Авраама - прародителя иудеев, христиан и мусульман. В Уре запланировала встреча с участием представителей различных религиозных конфессий, призванная укрепить мир и взаимопонимание. Вечером 6 марта Франциск отслужит мессу в халдейском храме Багдада.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор о распространении вируса в Литве: ситуацию нельзя назвать ни хорошей, ни оптимистичной (32)
Общая ситуация с коронавирусом в Литве вызывает...
Врачей в литовскую провинцию привлекают значительными суммами: выплаты больше, чем в Швейцарии (40)
Муниципалитет Акмянского района Литвы столкнулся с...
Неделя в Беларуси: отказ Литвы выдать Тихановскую, поиск тунеядцев, слив скандальной аудиозаписи (55)
Уровень свобод в Беларуси, по данным правозащитной...
Коронавирус в Литве: 450 новых случаев, 10 человек скончались (3)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 450 новых...
Мэр Йонавы: во второй половине марта планируется открытие всей Литвы, только неясно, надолго ли (4)
Мэр Йонавы, президент ассоциации муниципалитетов...