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Папа римский Франциск впервые после операции на кишечнике, которую ему провели неделю назад, появился перед верующими, сообщил Reuters.
Папа римский Франциск впервые после операции появился на публике
© EPA-ELTA

Он вышел на балкон 11-го этажа римской больницы, где проходит лечение. В ходе своего десятиминутного выступления папа римский заявил о том, что бесплатное медицинское обслуживание должно быть доступно для всех, а также призвал положить конец «витку насилия» на Гаити, где был убит президент Жовенель Моиз.

84-летнего папу римского Франциска госпитализировали 4 июля. Ему провели плановую операцию на толстую кишку.

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