Папа римский Франциск впервые после операции появился на публике

Он вышел на балкон 11-го этажа римской больницы, где проходит лечение. В ходе своего десятиминутного выступления папа римский заявил о том, что бесплатное медицинское обслуживание должно быть доступно для всех, а также призвал положить конец «витку насилия» на Гаити, где был убит президент Жовенель Моиз.
84-летнего папу римского Франциска госпитализировали 4 июля. Ему провели плановую операцию на толстую кишку.
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