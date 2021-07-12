Папа римский Франциск впервые после операции появился на публике

Он вышел на балкон 11-го этажа римской больницы, где проходит лечение. В ходе своего десятиминутного выступления папа римский заявил о том, что бесплатное медицинское обслуживание должно быть доступно для всех, а также призвал положить конец «витку насилия» на Гаити, где был убит президент Жовенель Моиз.

84-летнего папу римского Франциска госпитализировали 4 июля. Ему провели плановую операцию на толстую кишку.