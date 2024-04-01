Папа римский Франциск пропустил крестный ход Страстной пятницы

 
Euronews
Popiežius Pranciškus vadovavo Velykų mišioms
Popiežius Pranciškus vadovavo Velykų mišioms
ФОТО: EPA - ELTA

Папа Франциск возглавил богослужение "Воспоминания Страстей Господних" в Ватикане, но не смог отправиться в Крестный путь к Колизею. Его участие отменили в последний момент, чтобы "сберечь здоровье понтифика".

"Чтобы сохранить силы перед всенощным бдением и пасхальной мессой, папа римский будет следить за крестным ходом из дома Святой Марфы в Ватикане", сообщила пресс-служба понтифика.

Отсутствие понтифика многих застала врасплох: до последнего момента предполагалось, что Франциск лично примет участие в процессии Крестного пути (Via Crucis) к стенам Колизея – символа гонений на первых христиан.

Люди выстроились по маршруту традиционного шествия, полиция и карабинеры усилили меры безопасности в центре Рима.

За несколько часов до этого глава римско-католической церкви возглавил богослужение Страстной пятницы в базилике Святого Петра, где собрались около 4,5 тысяч верующих.

Из-за проблем с коленом 87-летний понтифик был прикован к инвалидном креслу.

Проповедь произнёс кардинал Раньеро Канталамесса, проповедник Папского дома.

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