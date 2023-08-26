Папа римский Франциск пообщался с российской молодежью

В пятидневной Всероссийской встрече молодежи в Петербурге, по данным Fides, принимают участие 400 молодых людей и девушек. Она проходит с 23 до 27 августа и является своего рода продолжением Всемирной встречи католической молодежи, состоявшегося в начале августа в Лиссабоне. Тогда в столицу Португалии съехались сотни тысяч молодых людей со всего мира, в то числе и около 500 украинцев. Небольшую их группу глава Святого престола принял лично. Из России в Лиссабон приехали 18 молодых католиков.