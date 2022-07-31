Папа римский Франциск допустил возможность своего ухода на пенсию

Понтифик сделал это заявление, возвращаясь из поездки в Канаду, в ходе которой он принес извинения коренным жителям за официальную поддержку Католической церковью европейских колонизаторов и жестокое обращение с детьми представителей коренных народов в католических школах.

85-летний Франциск подчеркнул, что на данный момент он намерен продолжать выполнять свои обязанности - и Бог подскажет ему, когда уходить на пенсию, если это вообще произойдет.

"Смена папы - не катастрофа, это не табу, - сказал он журналистам в самолете во время перелета с севера Канады в Рим. - Дверь [для ухода на пенсию] открыта - это нормальный вариант. Но до сегодняшнего дня я не стучал в эту дверь. Я не чувствовал необходимости думать об этом - но это не значит, что через пару дней я об этом не задумаюсь".

В последние месяцы папа Франциск страдал от постоянных болей в колене. Большую часть своего визита в Канаду он провел в инвалидной коляске.

Но ранее он опровергал предположения о наличии у него более серьезных, опасных для жизни заболеваний.

"Эта поездка была напряженной, - сказал он. - Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше, из-за возраста и моего колена. Мне нужно либо относиться к себе более бережно, чтобы продолжать служить Церкви, либо рассмотреть возможность оставить служение".

Франциск взошел на папский престол после того, как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку по состоянию здоровья в 2013 году.

По словам Франциска, он очень хочет в ближайшее время посетить Украину, но сначала ему предстоит посоветоваться со своими врачами.

Понтифик отправился в шестидневное "паломничество покаяния" в Канаду главным образом для того, чтобы извиниться перед коренными жителями региона, и в основном общался с местными жителями, особенно с пострадавшими от жестокого обращения в католических школах.

Однако в отдельные моменты официальных встреч с политиками он явно выглядел уставшим.

В самолете он говорил с журналистами на разные темы и с энтузиазмом критиковал так называемых "традиционалистов" в церкви - так получилось, что именно они, скорее всего, будут приветствовать смену понтифика.

"Церковь, которая не развивается, это церковь, которая движется назад, - сказал Франциск. - Многие люди, называющие себя традиционалистами, таковыми не являются, они просто движутся вспять. Это грех".

"Традиция - это живая вера умерших. А на самом деле их отношение - это мертвая вера живых. Важно понимать роль традиции. Как говорил один музыкант, традиция - залог будущего, а не произведение, которому место в музее", - считает понтифик.