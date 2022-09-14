Папа Франциск: Религия не должна оправдывать зло войны

Понтифик обратился к 100 делегациям из 50 стран мира. Как передало агентство AP, в аудитории присутствовали имамы, патриархи, раввины и муфтии, а также - митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви.

Геополитические, социальные, экономические и экологические проблемы грозят подорвать прочность многих институтов и демократических структур, констатировал понтифик. Обстоятельства "ставят под угрозу безопасность и гармонию между народами", указал Франциск.

Он также отслужил Святую Мессу перед выставочным центром ЕХРО в Нур-Султане. В богослужении приняли участие паломники из целого ряда стран, в том числе - из России.

Трехдневный визит папы римского в Казахстан

Трехдневный визит папы римского - это третья зарубежная поездка понтифика в 2022 году, после визитов на Мальту и в Канаду.

В первый день съезда лидеров мировых и традиционных религий понтифик напомнил о "безумной и трагической войне" в Украине и призвал мир к поиску диалога.

Я здесь, чтобы услышали крик тех, кто молит о мире, который представляет собой единственный путь развития" в эпоху глобализации, сказал понтифик в своей вступительной речи в столице страны Нур-Султане. "Я нахожусь здесь во время безумной и трагической войны, которая началась с вторжения в Украину", - заявил он, указав, что существуют и другие угрозы миру.

Франциск вновь напомнил мировому сообществу о необходимости "дипломатических усилий для содействия диалогу". "У кого в мире больше власти, на том лежит больше ответственности по отношению к другим, особенно это касается стран, которые из-за неумения решать проблемы никаким другим способом, кроме конфликта, переживают кризис", - сказал он, призвав "не усугублять вражду" и "прекратить усиливать противостоящие друг другу блоки".

"Нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "Хельсинкский дух" - стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях. Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю: со всеми", - подчеркнул Франциск.

Патриарх Кирилл не приехал на съезд

Помимо главы Римско-католической церкви в съезде примут участие Верховный имам аль-Азхара Ахмед Мохаммед Ахмед ат-Тайеб, патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф и ряд других религиозных лидеров. Организаторы сообщали, что всего в съезде примут участие около 100 делегаций из 50 стран.

Ожидалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл также прибудет в Нур-Султан. Однако в конце августа стало известно, что глава РПЦ на съезд не приедет. "В этом году по благословению святейшего патриарха Кирилла Русскую православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам святейший патриарх в работе съезда принимать участия не будет. И соответственно, его встреча с папой римским Франциском в Казахстане не планируется", - заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.