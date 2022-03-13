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В ходе традиционной воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане папа римский Франциск резко осудил российскую агрессию против Украины.
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
© Reuters / Scanpix

"Во имя Господа, да будет услышан плач страдающих и да прекратятся бомбежки и нападения", - сказал папа Франциск.

Он назвал происходящее в Украине массовым убийством мирных жителей: "Бомбежки детских больниц и гражданских объектов – это варварство, у которого нет никакого стратегического обоснования".

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