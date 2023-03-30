86-летний Франциск, перенесший в молодости операцию по удалению части лёгкого, не болел COVID-19. Об этом в среду вечером сообщил журналистам представитель Ватикана Маттео Бруни.
Нынешняя госпитализация первая с июля 2021 года, когда понтифик находился 10 дней в госпитале Гемелли, где ему была сделана операция на толстой кишке.
Помещение Франциска в больницу в среду вызвало вопросы относительно его общего состояния здоровья и способности участвовать в предстоящих пасхальных торжествах.
По словам Маттео Бруни, папа Франциск в последние дни дышал с затруднениями. Предварительные тесты показали наличие респираторной инфекции (заражение COVID-19 исключено, заявил представитель Ватикана).
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