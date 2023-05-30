Памятник Пушкину убрали из парка Кронвальда: скульптура "уехала" на склад

После вывоза скульптуры из парка ее планируется передать Союзу художников Латвии, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
30 мая Рижское агентство памятников перенесло памятник на склад, чтобы позже передать его музею Союза художников Латвии, с которым была достигнута концептуальная договоренность о хранении скульптуры и будущей ее экспозиции.
Такое решение принято, поскольку в 2009 году и Совет по сохранению и развитию Рижского исторического центра, и Государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение памятника в парке Кронвальда, порекомендовав выбрать альтернативные места.
Таким образом, то, что скульптура была установлена в парке и до настоящего времени находилась там, являлось нарушением нормативных актов. 3 марта 2023 года Совет по памятникам Рижской думы высказался за перенос скульптуры в более подходящее место.
После заключения официального договора скульптура будет передана Союзу художников Латвии.
Как сообщалось, коалиция Рижской думы выразила поддержку переносу памятника Пушкину.
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