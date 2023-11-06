Палестинская активистка Ахед Тамими арестована за призывы убивать еврейских поселенцев



"Наше послание стадам поселенцев таково: мы ждем вас во всех городах [Западного берега], от Хеврона до Дженина. Мы перережем вас, и вы скажете, что то, что сделал с вами Гитлер, покажется шуткой. Мы будем пить вашу кровь и есть ваши черепа. Давайте, мы ждем вас", - говорится в посте, написанном на иврите и арабском языке.