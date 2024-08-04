Палестинец в Израиле убил ножом пожилую пару

В израильском городе Холон в воскресенье, 4 августа, произошло нападение с ножом на прохожих. Одна 66-летняя женщина скончалась на месте, ее 70-летний муж умер в машине скорой помощи, сообщает газета The Jerusalem Post, уточняя, что атака произошла, когда пожилая пара совершала утреннюю пробежку. Еще двое пострадавших госпитализированы: 68-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, а 26-летний мужчина - в состоянии средней тяжести.

Как сообщает газета, нападение совершил 34-летний палестинец, житель Западного берега реки Иордан, находившийся на территории Израиля без разрешения на въезд. Нападавший был застрелен полицией на месте преступления. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.