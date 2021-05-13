Палестинцы выпустили по Израилю около 1500 ракет за три дня

За последние три дня боевиками движения ХАМАС с территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 1500 ракет, примерно 350 из них не долетели, еще несколько сотен были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол", заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ночь на четверг, 13 мая, ВВС Израиля вновь нанесли ответные авиаудары.

Среди пораженных в секторе Газа целей финансовый центр движения ХАМАС и здание, где базируется его разведка. Впервые после начала ракетных обстрелов израильской территории воздушная тревога прозвучала на севере страны.

Байден поддержал Нетаньяху

Президент США Джо Байден в среду, 12 мая, в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что Израиль имеет неотъемлемое право на защиту себя и своего народа. Байден осудил ракетные обстрелы Иерусалима, Тель-Авива и других израильских городов боевиками ХАМАС и других террористических группировок.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что заместитель его помощника по делам Израиля и Палестины Хади Амр отправлен на Ближний Восток с целью встречи с руководящими представителями обеих противоборствующих сторон и посредничества ради деэскалации конфликта.

Обострение на Ближнем Востоке



Палестинско-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.

10 мая ХАМАС начал ракетный обстрел Израиля. Сообщается о семи погибших и более 200 раненых. По сообщениям органов здравоохранения Газы, на территории анклава убиты 67 и ранены 388 человек.