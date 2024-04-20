Палата представителей США одобрила выделение $61 млрд на поддержку Украину, в том числе военную

Законопроект о поддержке Украины предусматривает расходы на общую сумму 60,84 млрд долларов, но это включает 23,2 млрд на восполнение американских военных запасов, сократившихся после военных поставок Киеву и 11,3 млрд на текущую деятельность американских военных в регионе, такую как обучение украинских военнослужащих за пределами их страны и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО.

Затем его должен подписать президент-демократ Джо Байден , который обещал сделать это немедленно, как только документ поступит к нему.

Бюджетный запрос еще должен заново утвердить Сенат, где помощь Украине поддерживает уверенное большинство законодателей. Лидер сенатского большинства Чак Шумер заранее предупредил коллег, что им, возможно, придется работать в выходные дни, если Палата представителей примет пакет помощи.

Когда в конце прошлого года Вашингтон передавал Киеву одну из последних партий помощи, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупреждал, что если Конгресс в ближайшие недели не утвердит новый пакет поддержки Украины, средств для этого в бюджете практически не будет.

Также в субботу Палата представителей должна отдельно проголосовать за пакеты помощи Израилю и Тайваню. Изначально они входили в единый пакет с бюджетом на поддержку Украины, но в конечном итоге спикер палаты решил их разделить.

Как писали на этой неделе Politico и Washington Post, Пентагон заранее подготовил большую партию возобновленной военной помощи Украине, так что после окончательного утверждения бюджета на доставку боеприпасов украинской армии уйдет «меньше недели».

Многие категории военных поставок Киев может получать в достаточном количестве только от США: прежде всего это ракеты противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Дефицит этих боеприпасов поставил в тяжелое положение украинскую армию, она вынуждена постепенно отступать, а аналитики предупреждают, что в определенный момент фронт может обвалиться.

Тем не менее пакет помощи тяжело проходил даже через Сенат, который контролируют демократы. Еще в декабре республиканское меньшинство заблокировало попытку принять внесенный администрацией Байдена законопроект, в котором, в расчете облегчить его принятие, была объединена помощь Украине, Израилю и Тайваню.