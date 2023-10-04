Палата представителей США впервые в истории отправила спикера — республиканца Маккарти — в отставку

За отставку Кевина Маккарти в итоге проголосовали 216 конгрессменов, в том числе всего восемь республиканцев, а против нее — 210.

Кевин Маккарти в субботу сумел договориться о принятии временного бюджета, чем отвел угрозу «шатдауна» для государства и администрации демократа Джо Байдена — и одновременно разозлил своих радикальных однопартийцев. Один из них, представитель Флориды Мэтт Гейтц уже в понедельник внес проект решения об отставке спикера.

После голосования Кевин Маккарти заявил, что мотивы Гейтца на самом деле никак не связаны с бюджетом, и что он просто пытается заработать популярность.

Маккарти сказал также, что не собирается больше баллотироваться в спикеры.

Фракция Демократической партии, немного поразмыслив, решила не спасать спикера — и проголосовала за отставку.

У Республиканской партии в Палате представителей сейчас небольшое большинство: 221 голос против 212 у демократов.