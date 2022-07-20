Палата представителей США одобрила законопроект о защите однополых браков

Палата представителей США 19 июля одобрила законопроект о федеральной защите однополых браков. "Акт об уважении к браку" (The Respect for Marriage Act) получил поддержку 267 парламентариев, в том числе - 47 республиканцев. Против высказались 157 депутатов.

"Поддержка законопроекта представителями обеих партий закрепит и защитит равенство браков и даст уверенность в том, что легальные однополые и межрасовые браки признаются", - заявила сенатор от штата Висконсин Тэмми Болдуин.

Тем не менее, прохождение законопроекта через Сенат не гарантировано. В верхней палате американского парламента демократы занимают ровно половину из 100 мест, и им потребуется 10 голосов сенаторов-республиканцев, чтобы закон был принят.

Верховный суд США может отозвать свое решение в пользу однополых браков

Законопроект обязывает каждый штат США признавать браки, заключенные в других штатах. По замыслу авторов, он должен будет заменить принятый в 1996 году федеральный закон "Акт о защите брака" (The Defence for Marriage Act), в котором брак определяется как "союз между одним мужчиной и одной женщиной".

В 2013 году Верховный суд США отменил действие части 3 этого закона, которая лишала однополые браки привилегий на федеральном уровне. Однако после того, как президент Трамп назначил в ВС трех новых консервативных судей, появились опасения, что это решение будет отменено - как это недавно уже произошло с конституционным правом на аборт.

Вопрос об уравнивании в правах однополых и разнополых браков активно сейчас используется в политической борьбе в США. Немало политиков-республиканцев строят свои избирательные кампании на неприятии этой идеи. Между тем, согласно майскому опросу Gallup, 71 процент американцев относится к однополым бракам положительно.