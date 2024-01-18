Пакистан после иранской ракетной атаки ударил по Ирану

Пакистан после ракетного удара Ирана по базам экстремистов на его территории обстрелял ракетами цели на территории Ирана в провинциях Систан и Белуджистан. Так же, как и в случае с Ираном, "прицельные удары" Пакистана были направлены против экстремистов из группировки "Джайш аль-Адл", сообщило министерство иностранных дел в Исламабаде в четверг, 18 января.