Пакистан нанес ответный удар по Ирану. Конфликт на Ближнем Востоке выходит за границы региона

Атака Пакистана стала ответом на иранские ракетные удары по пакистанской территории, осуществленные в минувший вторник. В тот же день Иран также ударил по ряду целей в Ираке и Сирии.

Телевидение Пакистана сообщает, что в четверг в результате удара погибли двое мужчин, три женщины и четверо детей.

Обмен ракетными ударами между Ираном и Пакистаном происходит на фоне общего роста напряженности на Ближнем Востоке.

Израиль продолжает военную операцию против группировки ХАМАС в секторе Газа и отражает удары на своих северных границах со стороны ливанской группировки «Хезболла».

Тем временем вооруженные проиранские группировки в Ираке и Сирии атакуют американские войска, дислоцированные в этих странах. А США и Великобритания наносят удары по йеменским хуситам, которые при поддержке Ирана парализовали международные торговые пути в Красном море.

Иран и Пакистан давно обвиняют друг друга в укрывательстве радикальных группировок, которые действуют вдоль границы между двумя странами.