Падение ракеты в Польше: что известно к утру среды

CNN сообщает, что разведывательный самолет НАТО, выполнявший миссию в воздушном пространстве Польши, зафиксировал полет ракеты, которая упала во вторник на востоке страны. Об этом телекомпании CNN рассказал неназванный военный чиновник альянса.

Собеседник CNN не стал рассказывать, кем была запущена эта ракета, а также откуда в точности она вылетела. По его словам, собранные разведданные, в том числе след ракеты, оставленный на радаре, были переданы НАТО и Польше, передает Русская служба Би-би-си.

В то же время президент США после заседания стран "Большой семерки" посчитал, что вероятность того, что ракета была запущена из России, мала. Расследование обстоятельств инцидента продолжается, однако Байден не стал оспаривать предположение о том, что ракету запустили российские военные.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во вторник вечером сообщил, что направляется в Варшаву.

"Лечу из Брюсселя в Варшаву. Если будет больше информации о взрывах в Польше непосредственно от коллег в Варшаве, информируем. Сейчас поддерживаем связи со своей союзницей Польшей", – написал А. Анушаускас на своей странице в фейсбуке. Утром в среду он проинформировал, что Польша пока не организует консультации стран по 4 статье Североатлантического альянса.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрыв в Пшеводуве был одиночным инцидентом и что пока нет признаков того, что подобное может повториться снова. Он также не стал конкретизировать, откуда прилетела ракета, поскольку расследование продолжается.