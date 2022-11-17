Падение ракет в Польше: что говорят Воздушные силы Украины

Во вторник, 15 ноября, РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по всей территории Украины. В общей сложности, по данным ВСУ, было выпущено более 90 ракет и 12 беспилотников. В украинской армии утверждают, что удалось сбить все беспилотники и 77 ракет. Остальные повлекли за собой разрушение объектов инфраструктуры, в частности энергетической. После обстрела также стало известно об инциденте в Польше: на территории села Пшеводув у границы с Украиной погибли два человека. В министерстве иностранных дел Польши заявили, что туда упала ракета российского производства, но нет доказательств того, что ее запустила Россия. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что взрыв, вероятно, произошел вследствие работы украинской ПВО. В настоящее время проводится расследование. Спикер командования Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат в интервью DW рассказал, могла ли это быть украинская ракета ПВО и что Украина делает, чтобы случайно не пострадала территория соседних стран в результате боевых действий.

DW: Во время вчерашних российских обстрелов пострадала не только Украина. Было попадание и на территории Польши. В настоящее время поступает противоречивая информация о происхождении ракет. В частности, разные стороны утверждают, что элементы украинской системы С-300 могли упасть на территории Польши. Действительно ли это может быть украинская ракета ПВО?

Юрий Игнат: Проводится детальное расследование на месте падения ракет, и только по его итогам скажут, какая это была ракета. Ведь любую ракету можно идентифицировать, это не проблема. В Украине это делают постоянно. Но мне странно, что атаковали всю территорию Украины, а все обратили внимание на инцидент в Польше, потому что это страна НАТО. Это последствия войны России против Украины. Нет никаких гарантий, что другие страны не пострадают. Вспомним, как две недели назад упала ракета в Молдове. Тогда российская ракета пролетела через воздушное пространство Молдовы и была сбита украинским ПВО над территорией Украины. Обломки ракеты упали на территорию Молдовы. В Польше еще нужно установить, что это было. Поэтому нужно дождаться результатов расследования. Воздушные силы Украины со своей стороны обеспечат доступ ко всей информации.

- Украина уже вовлечена в расследование падения ракет в Польше?

- Пока не владею такой информацией. Расследование должны проводить квалифицированные эксперты, имеющие соответствующее оборудование. У нас есть опытные специалисты, которые могут это сделать. Поэтому Украина готова оказать помощь специалистам для беспристрастного расследования.

- Вы упомянули о Молдове, когда ракета упала совсем близко к украинской границе. Польское село Пшеводув, где 15 ноября произошел инцидент, расположено на расстоянии более пяти километров от границы. Могла ли на такое расстояние долететь украинская ракета?

- Радиус действия комплекса ПВО - 75 километров. Также важно понимать, что техника не новая, поэтому может быть разное. Предусмотрено, что при потере цели зенитная ракета из комплексов С-300 или БУК-М-1 самоликвидируется. Это следует учитывать. А как было на самом деле, нам предстоит разобраться.

- Что делает Украина, чтобы случайно не пострадала территория по ту сторону западной границы?

- Мы будем сбивать все, что на нас летит. Мы видим, как над головой летит ракета. Что нам делать? Будем сбивать. Иного выхода нет. Воздушные силы делают для этого все. Даже авиационная ракета может попасть не в то место. Но это война, и она имеет свои последствия.

- А если подтвердится, что это российские ракеты, то, по-вашему мнению, это могло быть случайностью? Не слишком ли большая погрешность для ракет?

- Запущенные Россией ракеты - высокоточное оружие с погрешностью попадания 10-30 метров. Нельзя сказать, что это случайность. Хотя с другой стороны, может произойти сбой, и ракета улетит не туда, куда нужно, сбившись с курса. Это техника, все может произойти. Поэтому нужно дождаться результатов расследования.

- Изменилась ли как-то тактика россиян при пуске ракет по сравнению с предыдущими обстрелами Украины?

- Совершенно не изменилась. Типичная коварная ракетная атака, прежде всего на гражданскую инфраструктуру. Враг уже не использует высокоточное оружие по военным объектам. Потому что понимает, что не добьется никакого успеха. РФ не наносит удары по войскам ракетами "Калибр", Х-101, Х-555. Использует их для ударов по гражданскому населению. Подобный по масштабу обстрел был 10 октября, когда РФ выпустила 84 ракеты, из которых 45 удалось сбить. На следующий день было запущено 28 ракет, из которых сбито 20. Это все сопровождалось запусками дронов-камикадзе Shahed-136. Затем последовали обстрелы 13, 17, 18, 30, 31 октября. В последний день октября было сбито 45 из 55 выпущенных. Это высокий процент сбития.

- За счет чего процент сбитых ракет улучшился?

- В первую очередь, благодаря профессионализму и опыту личного состава. Потому что большинство систем противовоздушной обороны у нас советского производства. Также новые подходы к применению вооружения, разведка, анализ информации.

Существенным фактором является предоставление оружия нашими западными партнерами. Его хоть и немного, но оно работает. Так, вчера из десяти пусков NASAMS сбил десять воздушных целей. IRIS-T практически на сто процентов срабатывает при ракетных атаках. Также самоходные зенитные установки - Gepard, Avenger, Aspide. В ближайшее время заработает комплекс Hawk. Он морально устаревший, но сможет сбивать крылатые ракеты и дроны. Впрочем, нам до сих пор катастрофически не хватает средств противовоздушной обороны, потому что Украина - большое государство. Поэтому мы перекрываем определенные районы, постоянно перемещаемся и маневрируем.

- Какие именно системы нужны Украине?

- Мы ожидаем дополнительных комплексов Iris-T, но когда они поступят, неизвестно, идет их производство. NASAMS находится на вооружении 12 стран. Поэтому, на мой взгляд, эти страны могли бы предоставить эти системы. Также мы надеемся на системы Patriot.